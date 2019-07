Praia de Curraletes no Porto Novo vai sofrer transformações para prática de actividade económica

25/07/2019 00:55 - Modificado em 25/07/2019 00:56

A praia de Curraletes, no Porto Novo, Santo Antão, que recentemente recebeu obras de requalificação vai receber actividades económicas, no que poderá futuramente ter ligações para o turismo e lazer.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, citado pela Inforpress diz, que existe um interesse manifestado de forma clara por parte de investidores em relação à zona balnear de Curraletes, que em breve começa a receber projectos ligados ao turismo e lazer, que vão dar mais impulso à economia de Santo Antão.

A construção de um resort nas imediações da praia de Curraletes, é um dos projectos já definidos para essa zona, e vai contar com espaços para a prática de desportos náuticos e volley de praia.

De lembrar que as obras da Praia de Curraletes, que é das praias mais movimentadas na época balnear, rondaram cerca de 11 mil contos, financiado pelo Fundo do Turismo, tendo esta sido contemplada com um troço de estrada, com passeio pavimentado, iluminação artificial, escadarias e bancos ao longo da calçada e plantação de árvores ornamentais.

Aníbal Fonseca adiantou ainda a existência de projetos concretos para as áreas das pescas, energias renováveis e dessalinização de água para a agricultura.