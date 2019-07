Apresentação do Estudo Piloto sobre o Financiamento da Transição de Cabo Verde

25/07/2019 00:48 - Modificado em 25/07/2019 00:48

No quadro da realização da Reunião dos Pontos Focais dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, realiza-se nos dias 25 e 26 do corrente mês, o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em parceria com o Governo de Cabo Verde.

A apresentação pública do Estudo Piloto será feito pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE.

Informam ainda, que o referido estudo tem como objetivo evidenciar os desafios de Cabo Verde, após a transição de país menos desenvolvido (PMD) para a categoria de renda média baixa (LMIC), incluindo as mudanças no financiamento para o contexto do desenvolvimento sustentável, o risco crescente de aumento do endividamento e as vulnerabilidades econômicas e ambientais decorrentes da condição dos pequenos estados insulares em desenvolvimento (SIDS).

Em consonância com a Agenda de Ação Adis Abeba (AAAA), o estudo-piloto propõe uma nova abordagem de “ABC”, que visa avaliar todos as fontes disponíveis de financiamento (APD), outras fontes públicas, investimento privado, recursos internos e remessas, identificar lacunas emergentes de financiamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e promover um melhor alinhamento desses recursos com o financiamento nacional em prol de estratégias de desenvolvimento sustentável.

O ato da apresentação pública do referido estudo, contará com a presença do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.