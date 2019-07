Basquetebol: Farense e All Blacks SV entram fortes no nacional com vitórias claras sobre opositores

A formação Sénior do Farense de Fonte Filipe e o All Blacks SV em juniores estrearam-se nesta quarta-feira, no Campeonato Nacional de Basquetebol, que se disputa no Polidesportivo Vává Duarte na Cidade da Praia, com vitórias claras sobre as formações do One Beat da Boa Vista e AB Sal respetivamente.

O All Blacks campeão regional de sub-18, foi o primeiro representante de São Vicente a entrar em campo, e não teve a mínima dificuldade em levar de vencida a formação salense, por uma margem de 49 pontos. A formação sanvincentina terminou a partida com uma vitória esclarecedora de 67-18.

Por sua vez, o campeão regional sénior, o Farense de Fonte Filipe, também não teve dificuldades em vencer o representante da Boa Vista, por 83-43. O Farense dominou todos os quatro períodos, vencendo o primeiro por 20-09, o segundo 20-15, o terceiro 19-06 e o quarto por 24-13.

As duas formações voltam a entrar em campo na sexta-feira, 26 de julho, onde o All Blacks irá medir forças com o ADENE e o Farense de Fonte Filipe terá pela frente a Juventude da ilha do Sal.

De referir que, a nível sénior passam às meias-finais o primeiro e o segundo classificado respetivamente dos dois grupos. Cada grupo integra três equipas, sendo o grupo A constituído pelas equipas do Farense, One Beat da Boa Vista e Juventude do Sal, enquanto que na poule B, estão o Prédio de Santiago Sul, Grémio Nhagar de Santiago Norte e ainda o Botafogo representante do Fogo.

Já em Juniores, onde estão em disputa cinco equipas, a prova é disputada no sistema de todos contra todos e conquista a competição a equipa que mais pontos obtiver.

Recorda-se que o Campeonato Nacional de Basquetebol de Sénior e Juniores, decorre até 28 deste mês, tendo a cidade da Praia como anfitriã da prova.