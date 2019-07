PN garante que já foi identificado autor do acto de vandalismo à sede do PAICV

O comandante Regional da Polícia Nacional, anunciou que já foi identificado o autor do recente acto de vandalismo à sede do PAICV e que dentro de dias o processo vai ser remetido ao Ministério Público.

Renato Fernandes fez este anúncio durante uma visita que uma delegação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (oposição), chefiada pela sua líder Janira Hopffer Almada, efectuou ao Centro do Comando do Sistema de Vídeo-Vigilância, na Cidade da Praia, para preparar o debate sobre o estado da nação previsto para finais de Julho, no Parlamento.

Durante a visita, a presidente do maior partido da oposição manifestou a sua preocupação pelo facto de a sede do PAICV, situada numa zona onde existe câmara de vídeo-vigilância, já ter sido alvo de vandalismo por duas vezes e até ao momento em que visitava o referido comando não dispor de nenhuma informação por parte das autoridades sobre os alegados autores.

Entretanto, posteriormente, em declarações à imprensa, Janira Hopffer Almada mostrou-se “satisfeita” com as informações avançadas sobre a identificação do suporto responsável pelos actos de vandalismo à sede do seu partido, mas “ficaria contente” quando for “devida e publicamente esclarecido”.

“O que eu quero, enquanto cidadã e presidente do PAICV, que outros actos também sejam esclarecidos, sobretudo os mais graves”, indicou Janira Hopffer Almada, que reconhece o “grande trabalho” que os agentes policiais vêm fazendo, muitos, prossegue, “correndo muitos riscos de vida para garantirem a segurança dos cidadãos”.

