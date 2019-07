Futebol Nacional em Congresso na cidade da Praia

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) realiza nos dias 29 e 30 deste mês de julho, um Congresso de Futebol Nacional, onde será debatido, entre outros, os desafios do futebol nacional, o modelo de financiamento e o desenvolvimento das modalidades.

A FCF pretende que seja um espaço privilegiado de debate, com o objetivo de se encontrar as grandes prioridades e opções, tendo em vista a introdução de medidas reformistas e reestruturantes do futebol nacional.

Por isso, na busca das melhores soluções para o futebol nacional, propõe debater e refletir com os agentes desportivos, parceiros, Governo, Municípios e com os “experts” do futebol e das diversas áreas afins, um conjunto de temas essenciais para o desenvolvimento do futebol nacional.

O Congresso realiza-se no Auditório da Caixa Econômica de Cabo Verde, na cidade da Praia, e irá abordar – Os novos desafios do futebol nacional proferido pelos conferencistas Lito Semedo (Direção da FCF) e Gerson Melo (Direção da FCF);

Licenciamento de clubes com os moderadores Daniel Soares (Comissão do Licenciamento de Clubes em Cabo Verde) e Samuel Cosmo (Comissão do Licenciamento de Clubes em Cabo Verde) e os conferencistas Fernando Firmino (Comissão do Licenciamento de Clubes em Cabo Verde) e Andreas Portabella (Consultor da FIFA);

Desenvolvimento das modalidades – futsal e futebol de praia com o moderador Púlidio (Pú) Brito (Selecionador Nacional de Futebol de Praia Masculino) e os conferencistas Joel Barros (Direção da FCF), Jorge Tomar (Vereador da Câmara Municipal da Boa Vista) e Euclides Silva (Vereador da Câmara Municipal do Sal);

O Futebol Feminino – “Mais que um projeto desportivo” com a moderadora Rosana Almeida (Presidente do ICIEG) e as conferencistas Filomena Fortes (COC), Lúcia Moniz (Capitã da primeira Seleção Nacional Feminina) e Marcelina Freitas (Dirigente desportivo e ex-jogadora);

Seleções: Projecto 1 3 1 – Restruturação das Seleções Nacionais. O moderador é Pedro Figueiredo (Técnico adjunto da Seleção nacional) e o conferencista é o selecionador nacional Rui Águas;

O Financiamento do futebol em Cabo Verde – Perspectivas e Expectativas onde o moderador é Rui Évora (Direcçao da FCF) e os conferencistas são Aníldo dos Santos (DGD) e Lídia Fortes (Presidente do Bairro);

Formação – “O alicerce do Futebol Cabo-verdiano”. O moderador é Paulo Canuto (Associação de Escolas de Futebol) e os conferencistas são Inácio Carvalho (Direção da FCF) e Eduíno Lima (Membro da DTN).