Abraão Vicente de visita a S. Vicente

24/07/2019 16:25 - Modificado em 24/07/2019 16:25

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, está na cidade do Mindelo, a partir de hoje 24 de Julho, para cumprir um programa de visitas, após a estadia na Ilha de Santo Antão, onde efectuou várias visitas a obras de reabilitação de património em diversos municípios da ilha.

Na agenda do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas está incluída a visita à obra que decorre no espaço do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), um projecto que devolverá dignidade ao referido património histórico e dará à Cidade do Mindelo um espaço dedicado às artes com traço moderno, ousado e vanguardista.

Ainda na agenda de Abraão Vicente, está incluída a visita ao Centro Cultural do Mindelo, onde será apresentado pelo ministro a proposta de requalificação do referido Centro.

De seguida o ministro visita o Palácio do Povo, cujo projecto de reabilitação está a ser elaborado pelo Instituto do Património Cultural (IPC).