Campeonato Nacional de Andebol arranca hoje em Mindelo

24/07/2019 16:04 - Modificado em 24/07/2019 16:04

O Polidesportivo Oeiras, na cidade do Mindelo, em São Vicente, recebe o Campeonato Nacional de Andebol Masculino que arranca hoje e decorre até 29 deste mês, com a participação de nove equipas de oito regiões desportivas e divididas em três grupos.

A ilha anfitriã da prova deste ano, onde reside o campeão nacional e regional em título, o Atlético do Mindelo, conta ainda com a participação do Farense de Fonte Filipe, segundo classificado do último campeonato regional de São Vicente.

O Atlético do Mindelo detentor do ceptro nacional, está inserido no grupo A, juntamente com as formações do K Kobra (Fogo) e Madrugadores (Porto Novo). A poule B é formada pelos campeões regionais do Sal (Académica), da Boa Vista (Académica) e Santiago Norte (Fidjos Tabanca). Por fim, o grupo C integra o campeão regional de Santiago Sul (Desportivo da Praia), de São Nicolau (João Baptista) e Farense (São Vicente).

Para a jornada inaugural dos grupos, Madrugadores defronta K Kobra (grupo A), Fidjos Tabanca mede forças com a Académica do Sal (grupo B), enquanto que para o grupo C o Farense tem encontro marcado com João Baptista de São Nicolau.