Liberdadi passa a fazer ligações semanais desde Santo Antão para as ilhas de S. Nicolau, Sal e Boa Vista com passagem por S. Vicente

24/07/2019 15:48 - Modificado em 24/07/2019 15:48

A Companhia Cabo Verde Fast Ferry, através do ferryboat Liberdadi, vai iniciar a partir de sábado 27 de julho, uma nova ligação Santo Antão-São Vicente-São Nicolau-Sal e Boa Vista.

A informação é veiculada pela Agência Cabo-verdiana de Noticias, citando que a mesma foi avançada hoje na Brava, pelo PCA da companhia Andy Andrade, que afirmou que há necessidade, há procura tanto fisicamente nas agências da companhia e via telefone e como a Cabo Verde Fast Ferry “possui condições de assegurar esta nova ligação, vai dar inicio a uma nova rota”.

De acordo com a mesma fonte, o navio sai aos sábados de Santo Antão passando por São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, pernoita no cais da Boa Vista e regressa no domingo na mesma escala, sendo que estas viagens vão ser feitas semanalmente.

O mesmo vinca que as viagens semanais na quarta-feira entre as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Santiago continuam a ser asseguradas pelo mesmo ferryboat Liberdadi.

O PCA da companhia salientou ainda que na próxima semana, a empresa vai fazer o reembolso do capital aos Obrigacionistas do Grupo A, no montante de 207.490.000 escudos à Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC).