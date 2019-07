Rebocador Iron Blue consegue desencalhar um dos navios da praia do Lazareto

24/07/2019 15:22 - Modificado em 24/07/2019 15:22

Os trabalhos de reboque das duas embarcações de pesca industrial encalhados na praia de Lazareto, foram retomadas na tarde desta quarta-feira, pelo Rebocador Iron Blue que conseguiu, após uma hora de trabalho desencalhar um dos navios, o “RUITAFENG 903”.

O trabalho de desencalhe começou sensivelmente ao meio dia e terminou as 13h 06, altura em que se previa a praia-mar. A embarcação que já está desencalhada foi conduzida pelo rebocador Cabo Verde para ser atracada.

Manuel Vicente, do Instituto Marítimo e Portuário, espera que seja um sucesso o próximo desencalhe. No entanto reconhece que existe a preocupação dos trabalhos serem mais complicados, pelo estado em que se encontra o “LIA RUN 35”, que se aproximou ainda mais para perto da praia, devido a ondulação do mar, o que pode complicar os trabalhos.

No entanto, mostra-se expectante no sucesso completo do desencalhe deste navio que tem a bordo 8 tripulantes.

Com 11 tripulantes a bordo, o RUITAFENG foi conduzido para o caís, e caso seja necessário o rebocador Cabo Verde pode ser usado no desencalhe do outro navio.

As duas embarcações de bandeira da Guiné Conacry, da companhia Run Pelagic Fisheries Co. Lda encalharam, na tarde de ontem, 23, na praia de Lazareto.

As embarcações encontravam-se ancoradas de “braços dado nas proximidades da Cabnave, onde uma das embarcações já havia terminado a reparação nos estaleiros navais e uma outra aguardava para subir à Cabnave”.

Os cabos das duas embarcações arrebentaram-se e foi a deriva até a praia de Lazareto, a segunda ao tentar prestar auxílio foi também arrastada para o mesmo local, devido ao vento forte que fez sentir na ilha e que culminou no encalhe das embarcações.