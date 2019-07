Duzentos anos de amizade entre CV e EUA espelhado em moeda de 200 escudos

24/07/2019 00:37 - Modificado em 24/07/2019 00:37

O Banco de Cabo Verde (BCV) emitiu esta terça, uma moeda comemorativa alusiva aos 200 anos de laços históricos e de amizade entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América.

A emissão feita em moedas metálicas com o valor facial de 200 escudos cabo-verdianos, até ao limite máximo de oito mil moedas.

“No anverso e no círculo central, em cuproníquel, aparecem as representações das bandeiras de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América encimadas pelo valor facial da moeda – duzentos escudos”, lê-se no documento.

Na coroa circular, em latão niquelado, estará assinalado os 200 anos de história com texto em língua inglesa e terá um trecho “Panú Di Terra” (tecido artesanal nacional).

Já no reverso e na sua zona central, em cuproníquel, foi produzida uma composição, em relevo, constituída pelos mapas dos Estados Unidos da América e de Cabo Verde assentes sobre 13 linhas oblíquas.