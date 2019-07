Prémio “Inovação e Empreendedorismo” do Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano 2019

Pelo quinto ano consecutivo, esta categoria destina-se a jovens cabo-verdianos com idades compreendidas entre os 18 e 40 anos, bastando para tanto que estes apresentem projetos de criação ou expansão de empresas com os seguintes requisitos: exequibilidade financeira, adequação ao mercado, carácter inovador e credibilidade das referências académicas e/ou profissionais dos seus promotores.

De acordo com a organização, a candidatura é considerada jovem quando o promotor do projeto for detentor de 50% do capital da empresa, isoladamente, ou em conjunto com outro jovem.

Referente à análise e seleção da ideia deverá se levar em conta, conforme a organização, a ideia do negócio realista, Inovação, Capacidade Empreendedora do promotor, ideias inovadoras em fase de validação do seu modelo de negócio com forte probabilidade de resultar num projeto de inovação em parceria.

E ainda numa linha de negócio numa empresa já existente ou numa nova empresa a criar; ou projetos inovadores em execução (implementados há menos de 3 anos), quer sejam de inovação em parceria, quer tenham resultado numa nova linha de negócio numa empresa já existente.

É de referir que o vencedor desta categoria ganha ainda um valor simbólico de 100.000,00 ECV.

É de realçar que este ano, o Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano, comemora o 5º aniversário com a já habitual Gala de atribuição de prémios em outubro, mês dedicado à Cultura cabo-verdiana.