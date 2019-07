Governo de Cabo Verde vai rever Modelo Tarifário no Transporte Inter-ilhas

23/07/2019 23:34 - Modificado em 23/07/2019 23:34

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva avança que no decorrer desta semana o Governo de Cabo Verde vai aprovar, em Conselho de Ministros, um regulamento que define um modelo tarifário nos transportes aéreos internos.

Esta foi a garantia dada em São Nicolau, por Ulisses Correia e Silva, durante a Conferência sobre o Desenvolvimento Regional e Local, onde o executivo expressou o objetivo de responder às necessidades de ligação e mobilidade entre as ilhas.

“Queremos facilitar a circulação sem causar tantas situações que temos hoje, com trânsitos que obrigam a parar por mais tempo e com muitos custos. A política de subsídio pode entrar em determinadas situações” realçou o governante na sua página do Facebook.

De referir que neste momento as altas tarifas nas ligações aéreas inter-ilhas, praticadas pela Binter-CV, têm despoletado o descontentamento dos cabo-verdianos, que não se cansam de reclamar dos preços dos bilhetes, alegando que não se justifica a subida acelerada dos mesmos, quando existe apenas uma companhia a operar nas ilhas.