Olavo Correia diz que Cabo Verde deve adaptar-se ao contexto e velocidade do mundo

23/07/2019 23:22 - Modificado em 23/07/2019 23:22

O Vice-primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou nesta terça-feira, que Cabo Verde quer estar entre os primeiros países de África a implementar a rede 5G.

Olavo Correia, que esteve presente no Workshop sobre as potencialidades do 5G de forma geral e especificamente em Cabo Verde, promovido pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) em parceria com a tecnológica chinesa Huawei, referiu que o Governo quer transformar o país numa “nação digital”.

Nisso salientou que, muitos estão a perguntar o porque de se falar na rede 5G em Cabo Verde, se ainda agora se começou a instalação do 4G, referindo que hoje a velocidade é uma questão chave.

“Temos que nos adaptar ao contexto e velocidade do mundo. Se queremos um Cabo Verde produtivo, útil ao mundo e a desenvolver ao nível que desejamos e merecemos, teremos que acelerar os passos” indagou o ministro.

Neste momento, conforme o mesmo, os técnicos estão a estudar a questão, por forma a, no menor período temporal possível, apresentarem ao Governo a melhor estratégia para o país.