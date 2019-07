Dois navios de pesca encalhados no Lazareto

23/07/2019 20:31 - Modificado em 23/07/2019 20:52

Dois navios de pesca industrial de bandeira da Guiné-Conakry estão em situação de encalhe na zona de Lazareto, ao largo da praia, em frente ao complexo desportivo da COPA, depois de se terem soltado as amarras, devido aos fortes ventos que se fazem sentir na tarde desta terça-feira.

Os barcos estavam na arrebentação das ondas quando foi acionado a Capitania dos Portos de Barlavento. Mas, segundo informações, na origem do encalhe estarão o vento forte e a corrente marítima.

Uma equipa da Capitania dos Portos dirigiu-se ao local desde do momento que tomaram conhecimento do ocorrido, para a realização de uma inspeção com a intenção de verificar os requisitos de segurança nos navios.

De acordo com fonte do IMP, os navios, perderam as respectivas âncoras e foram arrastados pela correnteza, acabando por encalhar a poucos metros da praia.

A nossa fonte diz que já estão decorrendo peritagens para determinar se existe a possibilidade de haver derrame de combustível no local do encalhe (Lazareto).

Até ao momento da publicação deste artigo, não foi possível trazer uma declaração do capitão dos Portos de Barlavento, Aguinaldo Lima.

