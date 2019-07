Santo Antão: Antigas instalações da Repartição de Finanças vão ser transformadas no Centro Cultural do Paul

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, que se encontra de visita à ilha de Santo Antão, declarou que que antigas instalações da Repartição de Finanças vai ser transformada no Centro Cultural do Paul.

O mesmo adiantou em declaração que “o Paul vai ter o Centro Cultural, no edifício das antigas Finanças e já tem um financiamento cerca de 18 mil contos garantidos pelo (PRRA) Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades, já temos a empresa que ganhou o concurso e estamos agora na fase das reclamações” disse Abraão Vicente, citado pela Inforpress.

“Creio que o período de reabilitação do local é de seis meses, vamos ter um pequeno museu municipal, uma sala de exposição temporária, uma biblioteca com valência de salas multiusos, onde turistas e os locais poderão apreciar não só a literatura nacional, mas toda a literatura contemporânea” declarou ainda o ministro Abraão Vicente.

Em relação às obras de requalificação do auditório o ministro salientou que o objectivo dessa visita é fazer com que as obras aconteçam de facto. “E creio que estão em bom andamento aqui no auditório, que era uma grande reivindicação da juventude do Paul, acho que está em bom andamento, agora é terminar as obras físicas e passar à segunda fase que é o equipamento”.

Contudo Abraão Vicente espera, até o ano de 2020, ter os dois edifícios e as duas infraestruturas, com plano de gestão própria, e com a programação própria.