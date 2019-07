ARME promove Workhop sobre a implementação da Rede 5G em Cabo Verde

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), em parceria com a multinacional Huawei, promove nesta terça-feira, na cidade da Praia, um Workshop sobre a implementação da rede 5G em Cabo Verde.

De acordo com a ARME, o objetivo deste Workshop é juntar os stakeholders do sector das comunicações, nomeadamente o Governo, os operadores, o sector privado e as academias, para refletirem sobre a ambição do desafio de lançamento da 5G no país.

Sob o lema “Promovendo a 5ª Geração de Comunicações Moveis em Cabo Verde”, o programa do evento, constam as intervenções das operadoras CV-Telecom e Unitel T+, do NOSI, da Direcção-Geral das Telecomunicações e Economia Digital e da Huawei, que irão partilhar as suas perspectivas sobre a implementação do 5G.

“Com este evento, a ARME pretende lançar as bases da 5G em Cabo Verde e concomitantemente avaliar a possibilidade de implementação de um projeto-piloto, que além de servir de teste a esta nova geração de comunicações móveis no nosso país, permite, igualmente, ensaios de serviços e aplicações inovadoras” lê-se na nota da ARME.

O ato que terá a presença do presidente da Huawei para a Região Norte e Oeste de África, será presidido pelo Vice-primeiro ministro de Cabo Verde, Olavo Correia.