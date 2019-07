Basquetebol: Cidade da Praia recebe a partir desta terça-feira as fases finais do campeonato nacional em seniores e juniores

23/07/2019 00:39 - Modificado em 23/07/2019 00:39

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB), realiza a partir desta terça-feira, 23, no Pavilhão Vává Duarte, na cidade da Praia, a fase final do Campeonato de Cabo Verde da modalidade, referente à temporada 2018/19, em seniores e juniores masculinos, respetivamente.

De acordo com informações recolhidas por este Online, as duas provas vão ser disputadas em simultâneo, e decorrem até 28 deste mês, no Pavilhão Desportivo Vává Duarte, envolvendo os representantes de todas as zonas desportivas do país.

De recordar que a capital cabo-verdiana, foi selecionada pela FCBB, para a realização destas duas provas da fase final, como forma de rentabilizar os meios e contornar as dificuldades logísticas, sobretudo com os voos de ligação com as outras ilhas durante esta fase do ano.

Com o término dos campeonatos regionais nas diversas associações, já estão apuradas todas as equipas vencedoras da edição 2018/19 dos campeonatos regionais, que preparam agora a disputa do título nacional.

De realçar que o Bairro detém o título de campeã nacional de basquetebol, conquistada na temporada 2017/18, ao vencer na final a Académica do Mindelo por 70-56.