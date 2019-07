Lameirão unido pela segurança – Comentário

23/07/2019 00:20 - Modificado em 23/07/2019 00:21

De um cidadão do Lameirão que se identifica como Machine Santos recebemos o seguinte comentário que transcrevemos na íntegra

Como morador e um dos manifestantes que agora são caracterizados de ‘vândalos’ para despistar o real significado das mensagens que foram escritas no chão e dirigidas exclusivamente para o governo, sinto que nossa luta nos últimos dias se tem tornado num jogo político, partidos da oposição a tirar proveito disso. Nossa luta não é política, não estamos ligados a nenhum partido ou grupos revolucionários como se tem dito em jornalecos, entramos nessa luta com o objectivo de chamar a atenção dos perigos que essa obra pode causar ( e já causou antes mesmo da inauguração), uma das nossas crianças felizmente resistiu a um aparatoso acidente no dia 14 de julho, mas nem isso fez com que qualquer entidade do governo fosse a nossa zona fazer promessas como sabem e bem fazer.

Há muito que pedimos a presença do nosso presidente Augusto Neves para uma conversa para debater os reais problemas da zona, há anos que somos ignorados, agora certo dia aparece no chão ( + SEGURANÇA,- VALAS,+IGUALDADE,-VELOCIDADE, PEÕES??) e LAMEIRÃO passa a ser conhecido como os Vândalos os Criminosos..

E ouvi falar por aí que o caso foi para o tribunal kkk , então é melhor criarem mais celas porque somos centenas…‎

#A_LUTA_CONTINUA

Machine Santos MB