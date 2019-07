Mindelenses satisfeitos mas expectantes com o anúncio do regresso de voos internacionais

23/07/2019 00:06 - Modificado em 23/07/2019 00:06

Após o anúncio do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no Mindelo, de que a CV Airlines irá retomar ligações aéreas diretas com Lisboa, a partir do Aeroporto Internacional Cesária Évora, os mindelenses mostram-se expectantes de que esta promessa se traduza em realidade, como também as ligações aéreas inter-ilhas, a partir de Outubro.

Os sanvicentinos ganharam esperanças de ver ainda este ano o desejo de ver a CV Airlines pousar no AICE, em São Pedro, isto após as declarações do PM em Mindelo e do deputado do MpD Miguel Monteiro, na sua página do Facebook.

Declarações estas que avivaram as esperanças dos mindelenses, que nas redes sociais, mostram a sua satisfação com os anúncios, mas ao mesmo tempo estão desconfiados se estas declarações foram proferidas meramente num período em que o governo está sob muita pressão dos sanvicentinos, no que toca a resolução do problema dos voos da companhia de bandeira de e para o Aeroporto Internacional Cesária Évora.

O internauta José Carlos, no seu comentário começa por afirmar que estas seriam as melhores medidas a serem tomadas pelo governo de Cabo Verde neste momento. Mas por outro lado, diz-se desconfiado quando o PM não avançou com uma data concreta para o início dos voos da CV Airlines para Lisboa. “Não sei se fez isso porque está sob pressão do povo de São Vicente. Contudo resta-nos esperar e ver o que acontece” sustenta.

Já Manuel Cruz, diz-se curioso com as declarações feitas por Ulisses Correia e Silva, quando diz que o mesmo afirmou recentemente no parlamento que nas questões da CV Airlines não se irá intrometer, porque não é do foro do governo. “Acho que ao não avançar com uma data concreta podemos estar diante de meras palavras para ‘boi dormir’” ressalva este mindelense.

“O primeiro-ministro para não passar uma imagem do que tem sido a sua governação para São Vicente, recorreu ao nosso ponto fraco, que é a retoma dos voos de e para São Vicente, para nos trazer esperanças. Promessas que não acredito que vão ser cumpridas tão rápido assim. No entanto aproveito para perguntar ao nosso PM, para quando as ligações aéreas também do Aeroporto Cesária Évora para Paris, se todas são rotas rentáveis” indaga Maria Celestina.