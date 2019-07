Augusto Neves: Visita do presidente da Câmara de Roterdão é o revigorar da cooperação entre os dois países

22/07/2019 23:45 - Modificado em 22/07/2019 23:45

Ahmed Aboutaleb, presidente da Câmara de Roterdão

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, recebeu no final da tarde desta segunda-feira, o seu homólogo, o presidente da Câmara de Roterdão, que se encontra na ilha para uma visita de três dias.

A comitiva foi recebida o Paços do Concelho, com um pequeno concerto da Banda Municipal e com batucada. A chegada ao local, nesta que é a sua primeira visita a Cabo Verde, Ahmed Aboutaleb, recebeu de Augusto Neves as chaves da cidade do Mindelo, um momento registado por todos os presentes.

Um gesto que Ahmed Aboutaleb, considerou de “extremamente honroso”, tendo em conta ser esta a primeira vez que recebe a chave de uma cidade que visita.

Para o autarca mindelense, esta visita é o revigorar de profundos laços históricos que existem e a expressão das excelentes relações de amizade, cooperação e solidariedade entre os dois povos.

Para Neves, esta visita confirma a vitalidade da morabeza existente entre Roterdão e Mindelo, realçado a determinação em transformar o atlântico numa ponte de fácil acesso entre os povos.

Augusto Neves sublinhou ainda que este é o reconhecimento pela colaboração, em todas as politicas de desenvolvimento de Cabo Verde e um “voto de confiança na capacidade dos cabo-verdianos poderem contribuir para construção e desenvolvimento do país.

Assegura ainda que esta colaboração nos vários domínios da vida económica e social, técnica e científica, tem contribuído para resolução de inúmeros problemas e tem potenciado os esforços do desenvolvimento em curso na nossa ilha.

“Relações cada vez mais sublimes e que mostram a predisposição em continuar a trabalhar para o desenvolvimento dos dois países” pois ao longo de vários anos, países em desenvolvimento como Cabo Verde, se dedicaram a árdua tarefa de “estabilizar as suas economias e promover políticas de inclusão social e de combate a pobreza”.

E salienta o intercâmbio institucional nas áreas sociais, do mar, segurança, saneamento, ensino entre outras. “As relações entre Cabo Verde e Holanda envolvem todo um conjunto de aspectos culturais, sociais e económicos”, destacou Neves.

Ainda na agenda do presidente da Câmara de Roterdão, a anteceder a recepção, decorreu um encontro com emigrantes cabo-verdianos que residem em Roterdão.

Foi uma oportunidade para uma conversa sobre a cidade que os recebeu e que acolhe milhares de cabo-verdianos.

O Reino da Holanda tem sido um dos principais parceiros do desenvolvimento de Cabo Verde. Por isso alguns projectos serão visitados durante a estadia do Presidente da Câmara de Roterdão.