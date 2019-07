Ministro da Cultura inaugura obras em Santo Antão

22/07/2019 15:02 - Modificado em 22/07/2019 15:02

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas encontra-se na ilha de Santo Antão com visitas às obras de reabilitação de patrimónios, assinatura do contrato de consignação da empreitada da capela de São João Miguel Arcanjo, descerramento da placa da respetiva obra e conferência apresentação dos Projetos Eixo IV do PRAA em agenda.

O Pograma de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidade (PRAA) é um dos pontos centrais da deslocação do MCIC, Abraão Vicente, que estará acompanhado do presidente do IPC, Hamilton Jair Fernandes, sendo a primeira visita marcada para esta segunda-feira.

Para o dia 23 de julho, o ministro irá visitar às obras de reabilitação, assinatura do contrato de consignação da empreitada da Capela de São João Miguel Arcanjo e descerramento da placa da respetiva obra e, para fechar a agenda, a conferência de apresentação dos Projetos Eixo IV do PRAA, no quadro da comemoração dos 130 anos da inauguração do edifício dos Paços de Concelho da Ribeira Grande.