Nacional de Andebol Feminino: Atlético de S. Vicente bate ABC de Santiago e sagra-se campeã

22/07/2019 13:23 - Modificado em 22/07/2019 13:23

Foto: Inforpress

A equipa feminina do Atlético de S. Vicente é a nova campeã nacional de andebol em femininos. A equipa de S. Vicente bateu na final, disputada no domingo no Polidesportivo de Espargos, a turma do ABC, representante de Santiago Sul, por 27-26.

Numa final onde o equilíbrio foi a nota dominante e com as bancadas bem compostas, o jogo chegou ao intervalo com a equipa do Atlético a vencer por dois golos de diferença (12-10).

Na segunda parte prevaleceu o equilíbrio com a equipa sanvicentina acreditando, cada vez mais, que seria desta que poderiam destronar a crónica vencedora do nacional visto a equipa do ABC ter vencido as últimas oito edições da prova.

No final, a contrapor a alegria das jogadoras do Atlético, o desalento e a incompreensão do conjunto santiaguense que viu um golo anulado no último lance do jogo. Segundo a equipa de arbitragem quando a bola entrou já se tinha esgotado o tempo de jogo.