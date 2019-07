Agentes da PN recebem formação de proximidade

22/07/2019 01:14 - Modificado em 22/07/2019 01:14

Foto: A Nação

Inicia-se nesta segunda-feira, 22, em São Vicente, uma formação de capacitação no domínio de Policiamento de Proximidade, destinada a sete efetivos da Polícia Nacional e que terá a duração de uma semana.

De acordo com o jornal A Nação, os elementos participantes da formação terão a oportunidade de aprofundar as suas capacidades técnicas e operacionais na abordagem de proximidade e ainda, desenvolver as suas habilidades para identificar e prevenir os fenómenos criminais nas suas respetivas áreas de atuação.

Esta formação vai ser ministrada numa perfectiva teórico-prática e enquadra-se no âmbito da cooperação existente entre a Polícia Nacional de Cabo Verde e a Polícia de Roterdão (Holanda).

O ato de abertura acontece esta segunda-feira, 22, na sala de formação do Comando Regional de São Vicente e será presidido pelo Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno.