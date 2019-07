Seleção de Residentes vence Misto da Praia em jogo treino

A Seleção de Cabo Verde de jogadores residentes, que se encontra a preparar na Cidade da Praia o duplo compromisso com a Mauritânia de apuramento para o Campeonato Africano de Jogadores Residentes (CHAN), venceu neste domingo um Misto da Praia por 6-3.

O Estádio Nacional, palco do primeiro embate com a Mauritânia, recebeu este jogo treino, que serviu para afinar a máquina, tendo o combinado de Janito Carvalho e Gunga Fonseca, vencido por uma margem de três golos. O avançado da Académica do Porto Novo, Xolote, melhor marcador da última edição da Taça Independência, foi o destaque desta partida ao apontar três golos. Latche por duas vezes e Gogol foram os autores dos outros tentos da seleção cabo-verdiana que, pela primeira, vez desde o inicio do estágio contou com todos os jogadores convocados.

A seleção volta a subir ao relvado nesta segunda-feira, para mais uma sessão de trabalho, tendo em vista ao duplo compromisso com a Mauritânia. A primeira mão disputa-se a 27 de Julho no Estádio Nacional, estando a segunda mão agendada para 03 de Agosto na Mauritânia.