Das dúvidas à certeza: PM confirma que Mindelo vai ter ligações directas com Lisboa através da Cabo Verde Airlines

22/07/2019 00:50 - Modificado em 22/07/2019 00:50

ATR 42-320

O primeiro-ministro declarou no Mindelo que “não tem dúvidas” de que São Vicente vai ter suas ligações directas com Lisboa (Portugal), através da Cabo Verde Airlines, mas que é preciso “tempo e convicção”.

“É só uma questão de deixar aquele doente [Cabo Verde Airlines] sair do coma, recuperar bem para ganhar força, como está a acontecer actualmente, é preciso tempo e convicção”, concretizou Ulisses Correia e Silva no acto de inauguração das obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Mindelo-Baía das Gatas.

O primeiro-ministro apontou que está no governo para “encarar as coisas de frente”, mas lembrou que a sua equipa encontrou uma empresa, a ex-TACV, hoje Cabo Verde Airlines, “quase em estado vegetativo”, mas que conseguiu “recuperá-la, reestruturá-la e privatizá-la”.

“Hoje está a voar, a operacionalizar um conceito de ‘hub’, já com três aviões boeing, com previsão de cinco até o final do ano, e não tenho dúvidas de que São Vicente vai ter suas ligações directas com Portugal”.

Assim sem entrar em pormenores o Primeiro-ministro acaba por confirmar a noticia avançada em primeira mão por este online “que a Cabo Verde Airlines está prestes a concluir uma operação onde vai adquirir em regime de leasing, locação financeira ou arrendamento mercantil dois aviões ATR. Estas duas aeronaves tem como destino fazer a ligação de São Vicente e Praia ao Hub do Sal. Ainda está previsto adquirir um Boeing 737, um avião com custos de operação mais baixos, para ligar São Vicente e Praia ao hub de Lisboa.

Mas quem confirma os pormenores avançados pelo NN é o secretario geral do MpD, Miguel Monteiro, na sua página do Facebook, afirmando que a partir do mês de Outubro, a CV Airlines vai passar a ter uma frota de dois ATR 42-320, de 46 lugares cada e que, no mês de Dezembro irá juntar-se um outro ATR 72-600 de 68 lugares. Passando assim, a CV Airlines a operar nos voos inter-ilhas com três aparelhos.

ATR 72-600

De acordo com a mesma fonte, um dos ATR’s ficará baseado no aeroporto Cesária Évora, em São Vicente, e o outro ficará baseado no aeroporto da Cidade da Praia, e ambos servirão, basicamente de “feeder” de voos internacionais. Os dois ATR’s 42-320, farão também a alimentação dos voos de e para São Filipe do Fogo com destino final a Boston, nos Estados Unidos da América.

Conforme o deputado do partido que sustenta o Governo, já a partir de Janeiro de 2020 entrará na operação um novo Boeing 737 que fará ligações diárias Lisboa/Mindelo/Lisboa e Lisboa/Praia/Lisboa, alternadamente.

“Sabe-se que após vários estudos, a conclusão de que a operação no aeroporto de São Pedro, com o Boeing 757 era bastante limitativa e penalizadora, devido às restrições do aeroporto, a CVA elegeu o Boeing 737 como o avião ideal para a operação em ambos os aeroportos” lê-se na publicação.

Miguel Monteiro, esclarece que com esta operação o Governo, através da CVA espera “terminar de vez com os constrangimentos” ainda existentes quer nos voos internos quer nos voos internacionais, a partir de São Vicente.