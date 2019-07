TIR para os três jovens suspeitos da prática de vários crimes de roubo

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) deteve, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, residentes nas localidades de Cruz João Évora e Ribeira Bote.

De acordo com a polícia científica, os indivíduos são suspeitos da prática de vários crimes de roubo, com uso de violência sobre pessoas, cometidos nas zonas de Monte Sossego e Ribeira Bote, no passado mês de Junho.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, e ficaram sob Termo de Identidade e Residência