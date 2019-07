Campeonato Feminino: CS Mindelense soma e segue e está a um empate do título

22/07/2019 00:28 - Modificado em 22/07/2019 00:28

A equipa tricampeã de São Vicente, o Clube Sportivo Mindelense, cimentou neste domingo a liderança do campeonato regional de futebol, ao vencer o Falcões do Norte por 4-0, com Wendy em grande plano a apontar um hat-trick. O Mindelense fica assim a um ponto do título, quando faltam duas jornadas para o fim da prova.

Em jornada dupla disputada neste fim-de-semana no Centro de Estágio da FCF, o Mindelense voltou a mostrar toda a sua supremacia face à concorrência direta, rumo à conquista de mais um título de campeão regional.

Na terceira jornada do regional, disputada no sábado, as comandadas por Gustavo Pires “Gusto” venceram a Real Sociedade por 3-0. Na outra partida, o Benz Táxi goleou o Falcões do Norte por 4-0.

Já neste domingo em jogo a contar para quarta jornada o Mindelense, não teve dificuldades em conseguir mais uma vitória, desta vez frente ao Falcões do Norte por 4-0. Wendy com três golos esteve em grande nesta partida, ao passo que Yarin também fez o gosto ao pé.

Mais uma vitória confortável da equipa, até ao momento, mais regular da prova. As Leoas somam por vitórias os quatro jogos já disputados. De realçar ainda, o grande poder de fogo da equipa encarnada que já leva vinte golos marcados, assim como o acerto defensivo, com apenas um golo sofrido.

A jornada só não foi de festa para as Leoas da Rua de Praia, porque o Benz Táxi cumpriu o seu papel de perseguidor direto ao vencer a Real Sociedade por 1-0, adiando assim a festa do título do Mindelense, pelo menos até a penúltima jornada da prova, onde medirá forças precisamente com este adversário que goleou, de forma contundente, por 6-1, na segunda jornada. Bastará ao Mindelense um empate frente ao Táxi Benz, ficando assim com vantagem no confronto direto.

Com 12 pontos o Mindelense lidera isoladamente a competição, seguida pelo Benz Táxi com 09 pontos. A terceira posição é ocupada pela Real Sociedade com 03 pontos. Falcões do Norte até ao momento soma por derrotas os quatro jogos já disputados.

Para além do grande embate entre o Benz Táxi e o Mindelense, a quinta jornada, agendada para o próximo sábado, 27, completa-se com a partida entre Falcões do Norte e Real Sociedade.

Todos os resultados até a quarta jornada:

1ª Jornada: Benz Táxi 2-1 Real Sociedade; Falcões do Norte 0-7 Mindelense

2ª: Mindelense 6-1 Benz Táxi; Real Sociedade 1-0 Falcões do Norte

3ª: Mindelense 3-0 Real Sociedade; Benz Táxi 4-0 Falcões do Norte

4ª: Mindelense 4-0 Falcões do Norte; Real Sociedade 0-1 Benz Táxi