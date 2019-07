Desportivo Fonte Francês é tricampeã de voley feminino de São Vicente de olhos postos no título nacional

A equipa do Desportivo de Fonte Francês revalidou neste domingo o título de campeã de São Vicente em voleibol feminino ao derrotar no Play off final a equipa do Farense por 3-0.

As baterias agora estão voltadas para o campeonato nacional. As tri-campeãs já estão focadas na sua preparação para o nacional. Segundo Américo “Butcha” Lopes, agora é hora de atacar o nacional e assim conseguir melhor resultado que no ano passado, quando ficou em segundo lugar do campeonato nacional.

As atletas tricampeãs de São Vicente dizem que após duas finais perdidas, este ano, tencionam fazer melhor e trazer o título para São Vicente, afinal a ilha é sempre candidata ao título. E para isso, garantem que estão muito motivadas e que têm muito trabalho pela frente.

Para a equipa derrotada este é o momento de parabenizar as vencedoras que foram superiores durante o play off que em todos os jogos acabaram por vencer por 3-0.