Asfaltagem da estrada Baía das Gatas e Requalificação da orla marítima é um momento de afirmação para a ilha de São Vicente – PM

21/07/2019 13:35 - Modificado em 21/07/2019 13:35

Ulisses Correia e Silva garante que a inauguração da estrada asfaltada que liga Mindelo à Baía das Gatas e a requalificação da orla marítima da mesma, é um momento de afirmação de uma nova era. E que a população precisa acreditar na capacidade do governo que está a fazer o possível para mudar a vida das pessoas.

Financiada pelo Ministério das Infraestruturas do Ordenamento do Território e da Habitação, MIOTH, no âmbito do Programa de Reabilitação e Requalificação e Acessibilidades, a obra de requalificação de Baía das Gatas está orçada em sessenta e sete milhões trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove escudos, a obra será executado no prazo de dez meses, conforme explicou a ministra do MIOTH, durante a apresentação do projecto feito pelo arquitecto Francisco Livramento.

A obra visa melhorar o panorama do local, criando condições de segurança, conforto e lazer as zonas de circulação e estadia de pedestres e centrou-se, conforme Francisco Livramento, no tratamento hidráulico da área do festival, que tem como objectivo resolver o problema de acumulação de água na zona do palco e no tratamento urbanístico da frente marítima da área da Baía das Gatas, que consiste na eliminação das duas faixas de rodagem para construção de um passeio marítimo, entre outras obras.

Para o primeiro-ministro, estas duas obras, a inauguração da estrada asfaltada e a requalificação da Baía das Gatas, é um sinal claro de que as promessas do governo não têm sido em vão. “Quem tinha alguma descrença, hoje vê que não é só conversa, prometi e cumpri”.

Para o governante, a estrada de Mindelo – Baía, que passa por diversos bairros é uma obra importante. “Uma estrada que facilita a população, que irá facilitar mais atividade económica e turística da ilha” e que este não é um investimento isolado, disse o PM, referido a obras inauguradas, as que já arrancaram e as que ainda estão para arrancar, como é o caso do Terminal de Cruzeiros, que irá arrancar em princípios de próximo ano, garantiu UCS, bem como a requalificação de bairros, investimentos na saúde e a construção de hotéis na ilha.

Augusto Neves, no seu discurso de inauguração disse que este é um governo que está a fazer muitas obras na ilha e que pretende continuar. Entretanto alertou que não é preciso pressa, porque tudo o que foi prometido para São Vicente vai ser feito. “Estamos a trabalhar seriamente para melhorar a qualidade de vida da população. Não conseguimos fazer tudo de uma vez. Esta é a hora das coisas acontecerem”, diz o edil sanvicentino que pediu a confiança da população no que está para vir.