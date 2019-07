São Vicente: Espaço “Basquet” vai dar lugar ao Centro Ambulatório do Hospital Baptista de Sousa

20/07/2019 23:20 - Modificado em 20/07/2019 23:20

O Governo apresentou esta sexta-feira, no auditório do Hospital Batista de Sousa, o projecto do Centro Ambulatório de São Vicente, enquadrado no projecto de ampliação do hospital. Este terá quatro pisos, diversas especialidades com a proposta de agilizar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, proporcionando um atendimento diferenciado e auxiliando no agendamento de consultas, exames e procedimentos.

De acordo com o Primeiro-ministro, irá trazer uma mais-valia para o hospital, que terá como contrapartida a melhoria da qualidade dos serviços de saúde.UCS espera que estes investimentos sejam muito repercutidos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, porque o país precisa de hospitais com estas referências para reduzir eventuais riscos de segurança, primeiro para os residentes e depois para aqueles que nos visitam e termos uma política virada para oferta de serviços de qualidade.