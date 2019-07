Vai nascer em São Vicente a 1ª Universidade Técnica do Atlântico

20/07/2019 23:07 - Modificado em 20/07/2019 23:07

Enquadrada na lei que cria o Campus do Mar em São Vicente, pelo Conselho de Ministros realizado em São Vicente, nesta sexta-feira, o secretário de Estado do Ensino Superior diz que esta universidade irá operacionalizar o pilar do ensino superior.

De acordo com Amadeu Cruz, esta nova universidade pública tem como sede e reitoria autónoma em São Vicente, com institutos superiores a funcionar na ilha e irá abranger as ilhas de Santo Antão e Sal e que trará “uma nova centralidade do ensino superior”.

Para tal, Amadeu Cruz diz que o governo está em diálogo com a Universidade de Cabo Verde, visando a implementação desta nova universidade que terá com principal referência, a Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar da UNICV, em Ribeira de Julião, para poder “qualificar e ter jovens para servir a zona especial de economia marítima em São Vicente e prestar um serviço de desenvolvimento económico do país.