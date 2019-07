Cabo Verde é o país convidado da Feira Internacional de Macau 2019

20/07/2019 18:42 - Modificado em 20/07/2019 18:42

Cabo Verde é o país convidado da 24ª edição da Feira Internacional de Macau (24MIF), sendo a participação assegurada pela Cabo Verde Trade Invest, dirigida por Ana Lima Barber, informou a agência em comunicado divulgado na Praia.

Ana Barber, presidente da Cabo Verde Tradeinvet | DR

O comunicado informa ainda ter o convite sido formalizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e visa aproveitar a plataforma e explorar as oportunidades de negócio entre a China e os países de língua portuguesa, com foco nas vantagens de Macau como Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Cabo Verde terá um espaço dedicado à demonstração de produtos nacionais com potencial de exportação para o mercado asiático e participará também com uma delegação governamental constituída por uma equipa ministerial e por empresários que poderão realizar encontros com empresas no sentido de criar novas parcerias.

Por MacauHub