Partidos venezuelanos que apoiam revolução bolivariana assinam manifesto

20/07/2019 18:22 - Modificado em 20/07/2019 18:23

Os partidos venezuelanos que apoiam a revolução bolivariana assinaram hoje o Manifesto de Caracas, documento que reúne propostas que vão ser apresentadas no XXV Foro de São Paulo que decorrerá na capital da Venezuela entre 24 e 28 de julho.

A assinatura do Manifesto de Caracas pela Paz, a Soberania e a Prosperidade da Nossa América, teve lugar no Poliedro de Caracas, após 14 reuniões de trabalho da delegação venezuelana que participará no Foro.

“Nós estamos unidos para levar uma posição firme, sólida, forte, ao Foro de São Paulo e para continuar sustendo uma unidade estratégica para que a revolução tenha longa vida”, explicou aos jornalistas o coordenador político do Comité Preparatório do Foro.

Segundo Júlio Chávez trata-se de um documento “concebido para convergir todas as correntes de pensamento” que materializa “a unidade estratégica para enfrentar o imperialismo” norte-americano.

Por outro lado, Júlio Chávez precisou que o Foro buscará unir também todos os líderes de partidos, movimentos, organizações da América Latina, Caraíbas e do mundo, perante o que diz ser uma tentativa de enfrentar a Doutrina Monroe (atribuída ao então presidente James Monroe, 1823) com a Doutrina Bolivariana.

Entre os planos de luta está a denúncia e o combate aos bloqueios económicos e financeiros contra a Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia.

O documento foi assinado pelos partidos Pátria Para Todos, Somos Venezuela, Movimento Revolucionário Tupamaro, Unidade Popular Venezuelana, Podemos, Partido Comunista, entre outros.

Por Lusa