Covardia, Sokols2017. Sinto-me usado

Eu confiei na liderança dos Sokols 2017. Eu saí à rua no dia 5 de julho. Eu pedi a demissão do Governo no dia 5 de julho. Eu vesti a camisola e disse basta. O Governo veio cá dar-me o peito à bala, e eu fui lá desferir umas boas baladas. Onde estavas Sokol2017, para me apoiar na minha luta? Eu que te apoie a 5 de julho, dando a cara a muita coisa, que hoje talvez, não sei se justamente.

Romario Cruz

Como “mucin de soncente” que sou, também estou preocupado com os destinos da ilha. Também eu estou à procura de emprego digno e bem remunerado, também desejo a dinâmica económica prometida e a acontecer, também espero o aeroporto de São Vicente a funcionar a 100% e soluções de transportes aéreos e marítimos justas, com qualidade, segurança e regularidade. Quero o Monte Cara a brilhar com todo o seu esplendor. É o que me foi prometido, no que confiei e é, efetivamente, o que espero e exijo que o governo cumpra.

Ora bem, confiei na liderança da manifestação de 5 de julho, que me prometeu olhar por São Vicente, defender São Vicente e os meus interesses e reivindicar às instituições próprias, mais concretamente, ao Governo, as políticas de desenvolvimento prometidas.

Tal o meu espanto, envolto a um sentimento de defraudado, quando constatei que quase todo o contingente governativo esteve ontem reunido em São Vicente, das 15h até as 19:30h, no que interpretei ser um literal “Peito à Bala”, num vasto auditório, para se comunicar com os sanvicentinos.

Da Sokols2017, “nem fumo nem mandod”.

Onde estavam o Salvador Mascarenhas e a Rosário Luz, que me convenceram que este governo não está a trabalhar para São Vicente, que não existem respostas às necessidades da ilha e que as promessas não estão a ser cumpridas? Onde estavam eles, para dar força ao meu apelo por São Vicente, para ouvir com atenção as respostas do governo e propor melhorias, alternativas ou repudiar as respostas dadas?

Afinal arranca no dia 15 de agosto a atividade da nova empresa criada para ligar as ilhas com previsibilidade e regularidade, que segundo o governo, pela voz do primeiro ministro, é o inicio de uma nova era na ligação das ilhas, que conta com a união de praticamente todos os operadores marítimos de Cabo Verde.

Afinal os TACV foram privatizados há dois meses atrás um cancro que custava a cada Cabo-verdiano uma “pipa de massa”, uma das grandes razões do nosso custo de vida ser tão elevado, diminuía a nossa capacidade de investirmos onde é necessário e criar emprego e crescimento económico.

Afinal a prometida escola do mar, toma forma hoje em conselho de ministros a acontecer em São Vicente, com a aprovação da legislação que cria o campus do mar que comporta uma universidade, uma escola técnica profissional e o instituto de investigação do mar. Todos em São Vicente.

Afinal, nas palavras do Governo, perspetivam-se mais de seiscentos postos de trabalhos direto e mais de mil indiretos, com a construção de várias unidades hoteleiras em S.V., algumas de referência internacional. Desconfiado, indaguei ao Governo: Mais promessas sem concretização? Nós Mindelenses estamos fartos!” O Primeiro Ministro respondeu-me que duas delas já estão em construção, à vista de todos, em frente à Avenida Marginal. Em abono da verdade, confesso que já vi as construções.

Em abono da verdade, confesso que 2 meses é pouco tempo para resolver todas as questões dos TACV, e que só a privatização dos TACV é um feito em si mesmo, tanto prometido e nunca anteriormente cumprido. Pensando por mim próprio, devo dizer que dois meses, efetivamente, não chegam para um equilíbrio necessário entre as demandas da população e as obrigações de uma empresa recém resgatada.

Sairei sempre à rua pela minha linda, Rainha, ilha. Nunca mais com os Sokols, pois que me cheirou a oportunismo e circunstancialismo. Sinto-me usado.

ROMARIO CRUZ