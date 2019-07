Líder do Sokols condena vandalismo na estrada da Baía das Gatas

20/07/2019 14:00 - Modificado em 20/07/2019 14:14

Salvador Mascarenhas, líder do Sokols, disse ao NN que condena os actos de vandalismo na estrada que liga Baía das Gatas / Mindelo. Admite que “o escrito ‘autonomia’ que está numa das paredes pode ter sido feito por algum membro do nosso movimento”. Acrescenta “Nós não podemos controlar os nossos membros e nem os policiamos. Tanto que o Sokols tem incentivado os mindelenses a escreverem nas suas casas a palavra Autonomia”. Em relação às pichagens no asfalto considerada que “são disparatadas, sem conteúdo e podem ter sido feitas por alguém que quer associar o Sokols e esse acto que nós repudiamos”. Acrescenta “condenamos esse tipo de acção e eu como membro do Sokols demarco-me dessas atitudes”.