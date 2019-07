Provedor do Mindelo repudia acto de vandalismo na estrada Baía das Gatas

Na sua página do Facebook, o Provedor do Mindelo emitiu um comunicado onde repudia os acto de vandalismo praticados , por ainda , desconhecidos na estrada Baáa das Gatas/ Mindelo .

“ Todos nós defendemos a nossa ilha e queremos provar, comprovar e mostrar que a amamos. Que a queremos melhor, bem melhor. Gritamos, empunhamos cartazes, amplificamos a nosssa VOZ mas, nunca devemos perder a linha e o bom senso.

Há seguramente outros caminhos aos quais podemos mostrar as alternativas, as soluções, cabendo a quem de direito aceita-las ou não. Se não as aceitar, normalmente o POVO em sede própria (Urna de voto) o fará em sã consciência ou não.

Agora fazer este tipo de ações não dignifica em nada a LUTA por uma Ilha que defende os seus direitos. A CREDIBILIDADE das ações caem por terra quando não reflectimos sobre a nossa própria ação.

Quando temos algo a dizer sobre o que vai mal, apresentemos propostas de rectificação, de alteração mas nunca de destruíção.

O Provedor repudia esse tipo de atitude emotiva que pode-se transformar em actos inconsequentes.

Como diz e bem a Madonna no BATUKA

É um longo caminho

É um longo caminho

É um dia longo

É um dia longo

…

As coisas têm de mudar

Há uma tempestade à frente

Eu ouço o vento soprando

Deixe-me recuperar o fôlego

Vamos vencer esta corrida?

Por isso, aqui na página APRESENTA-SE SOLUÇÕES como a da foto 4 (proposta apresentada pelo Provedor há 4 dias)… há que haver ponderação e principalmente cidadania cívica.