Estrada que liga Mindelo à Baía das Gatas vandalizada

20/07/2019 13:27 - Modificado em 20/07/2019 13:43

A ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, denunciou, esta manhã, após a reunião de Conselhos de Ministros, a segunda realizada em São Vicente, um ato de vandalismo na estrada recém-remodelada da Baía.

“Os estragos são, basicamente pinturas ao longo do traçado, e só se repara repondo o asfalto ou pintando”, explica a ministra adiantado no entanto que será mais fácil pintar o asfalto.

A estrada que liga Mindelo à Baía das Gatas será aberta à circulação pública na tarde desde sábado, 20, durante uma cerimónia oficial da inauguração da infraestrutura que será presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com a governante esta é uma situação lamentável que apanhou o executivo de surpresa, uma vez que ali estão investidos milhares de contos. Mas garante que o governo não se irá coibir de continuar a fazer o seu trabalho. Entretanto, adianta, espera que isso não volte a acontecer. “É uma obra há muito reivindicada pelos sanvicentinos e que irá servir a todos”, disse.

Questionada sobre as medidas a serem tomadas, Eunice Silva disse que a estrada, estando sob responsabilidade da Estradas de Cabo Verde, vai intentar uma denúncia junto da Polícia Judiciária e depois esperar o desenrolar o processo, para que os responsáveis sejam identificados e punidos pela justiça.

Marca do Sokols?

Uma das pichagens nas paredes da nova estrada pede “autonomia”. A mesmo frase que os membros do Sokols picharam na estrada de São Pedro quando fizeram uma espera à comitiva do 1 º primeiro ministro. Na altura assumiram a autoria das pichagens , mas não houve nenhum denúncia, nem procedimentos criminal .

O NN contactou, esta manhã, o líder do Sokols, Salvador Mascarenhas, perguntado se o movimento tinha alguma coisa a ver com os actos de vandalismo. Mascarenhas que estava a trabalhar disse não saber de nada e prometeu, após o trabalho que falaria com o NN

A estrada Mindelo/Baía das Gatas, cujas obras de requalificação e asfaltagem arrancaram em finais de 2018, e onde foram asfaltados 11 quilómetros – mais três quilómetros do acesso à Salamansa, num investimento de mais de 300 mil contos.

A estrada em betão betuminoso, passagens hidráulicas, valetas, murros, passeios, drenagens e saneamento e ainda correções pontuais do traçado e perfil longitudinal.

No ato da inauguração o PM estará acompanhado pela ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.