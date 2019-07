Guarda Revolucionária do Irão apreende petroleiro de bandeira britânica

20/07/2019 00:03 - Modificado em 20/07/2019 00:03

A informação foi avançada pelos media iranianos

Um petroleiro de bandeira britânica foi apreendido, esta sexta-feira, pela Guarda Revolucionária do Irão.

A informação de que a BBC dá conta foi avançada originalmente por meios de comunicação iranianos.

Segundo a cadeia britânica, em causa está o petroleiro Stena Impero, que tinha como destino a Arábia Saudita.

A bordo da embarcação estão 23 tripulantes, que foram abordados por pequenas embarcações e um helicóptero no estreito de Ormuz.

Este gesto por parte das autoridades iranianas surge após um outro petroleiro estrangeiro ter sido apreendido na última quinta-feira e numa altura em que a tensão no Golfo tem aumentado, após a administração de Donald Trump ter revertido a política de aproximação que, com Barack Obama, permitiu a assinatura de um acordo nuclear com o Irão.

