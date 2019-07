Policia Judiciária detém três indivíduos suspeitos de roubo

A PJ de São Vicente, deteve nesta sexta-feira, fora de flagrante delito, três indivíduos, residentes nas localidades de Cruz João Évora e Ribeira Bote, suspeitos da pratica de vários crimes de roubo.

De acordo com a PJ, os três indivíduos, para a realização dos crimes, recorriam ao uso da violência sobre as pessoas, crimes esses cometidos nas zonas de Monte Sossego e Ribeira Bote no passado mês de Junho.

Conforme a mesma fonte, os detidos serão presentes, em tempo útil, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.