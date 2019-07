Porto Novo: Inauguração da requalificação da praia de Curraletes marca fim da visita de Ulisses Correia e Silva a Santo Antão

19/07/2019 23:09 - Modificado em 19/07/2019 23:10

O primeiro ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, colocou o fim da visita de dois dias a ilha de Santo Antão, com a inauguração da requalificação da praia de Curraletes, no Porto Novo.

Financiado pelo Fundo do Turismo, em cerca de 11 mil contos, a praia de Curraletes, uma das mais movimentadas na época balnear, foi contemplada com um troço de estrada, com passeio pavimentado, iluminação artificial, escadarias e bancos ao longo da calçada e plantação de árvores ornamentais.

Neste ato, Ulisses Correia e Silva esteve acompanhado do ministro do Turismo e Transportes, José Gonçalves, da ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, do ministro da Indústria e Comércio e Energia, Alexandre Monteiro e ainda dos presidentes das três camaras municipais de Santo Antão.

Durante a sua estadia, o PM procedeu ao lançamento de um conjunto de obras nos três municípios da ilha nomeadamente estradas. No município da Ribeira Grande, fez o lançamento da estrada Manta Velha/Cruzinha, avaliado em cerca de 150 mil contos, e da estrada de Lagoa com um investimento a rondar os 107 mil contos. No Paul, UCS, procedeu ao lançamento da estrada de Figueiral que está avaliado em cerca de 120 mil contos.

Por fim, no Porto Novo foi lançado a obra da estrada de Ribeira da Cruz/Chã de Branquinho e mais tarde Ribeira da Cruz/Martiene com um montante de 230 mil contos.