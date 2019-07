São Vicente contribui com quatro jogadores para seleção de residentes

19/07/2019 16:56 - Modificado em 19/07/2019 16:56

A equipa técnica da seleção nacional cabo-verdiana de residentes, liderada por Janito Carvalho, divulgou nesta sexta-feira, a lista dos 24 jogadores para o duplo compromisso com a Mauritânia, de qualificação para o Campeonato Africano de Jogadores Residentes (CHAN), com a seleção de São Vicente a contribuir com quatro jogadores.

Depois da realização da Taça Independência em São Nicolau, que serviu para a observação de jogadores pela a equipa técnica, onde a seleção de Santiago saiu vencedora, nesta sexta-feira, foi a vez de serem conhecidos os 24 jogadores que vão integrar os trabalhos de preparação rumo à qualificação para o CHAN 2020.

São Vicente que teve uma prestação muito aquém das expetativas, viu ser incluído na lista de convocados os nomes de quatro atletas: guarda-redes Ken do Batuque FC, Djam da Académica do Porto Novo, Papalele e Pibip do Clube Sportivo Mindelense.

A seleção de Santiago campeã da prova, é a ilha que mais atletas oferece à seleção com 9 jogadores. Santo Antão com 3 jogadores, Boa Vista com 3, Sal com 3 e Fogo com 2, são as outras seleções que contribuem com jogadores para a seleção de residentes.

Fazem parte ainda da equipa técnica o treinador-adjunto Gunga Fonseca (treinador da Académica do Porto) e Tchabana treinador de guarda-redes.

A grande destaque nesta lista de convocados vai certamente para a não inclusão do nome de Ti Djone, jogador da seleção da ilha do Maio, considerado o melhor jogador da Taça Independência.

Cabo Verde inicia os treinos na tarde desta sexta-feira, tendo em vista o primeiro jogo agendado para 27 de julho em casa com a Mauritânia e a 03 de Agosto visita a sua congénere.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Ken-Batuque FC, Kelvi- Sporting da Praia, Oblak-Académica da Praia.

Defesas: Admar-Académica da Praia, Panduru-Académica da Praia, Jackinik-Académica da Praia, Lalo Gomes-Académica do Fogo, Ay Santos-Palmeira do Sal, Madjer-Sporting da Praia, Djam-Académica do Porto Novo.

Médios: Dario Monteiro-Académica do Porto Novo, Fifa-Académica do Fogo, Rony-Sporting da Praia, Duck-CS Mindelense, Tchubasco-Santa Maria do Sal, Subá-Palmeira do Sal.

Avançados: Papalele-CS Mindelense, Patchik-Ultramarina, Alex-Celtic da Praia, Pibip-CS Mindelense, Xolote-Académica do Porto Novo, Latche-Palmeira do Sal, Cle-Boavista da Praia, Gogol-Santo Crucifixo de Santo Antão.