Governo disponibilizou cinco milhões para Estados-membros da CPLP

19/07/2019 00:48 - Modificado em 19/07/2019 00:48

O ministro da Agricultura afirmou hoje que Portugal disponibilizou cinco milhões de euros, no âmbito da cooperação, para ações com Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Dei a orientação política, no âmbito dos programas da União Europeia em Portugal, no sentido de orientar uma dotação de cinco milhões de euros, para a chamada cooperação líder, para ações com os Estados-membros da CPLP”, afirmou Capoulas Santos.

O governante falava em Monsanto, concelho de Idanha-a-Nova, durante o Fórum Internacional Territórios Relevantes para Sistemas Alimentares Sustentáveis (FISAS).

“Neste momento, já estão aprovadas 71 candidaturas, no montante global de 2,5 milhões de euros, e iremos abrir dentro de poucos dias, outras candidaturas. Dei orientações para que fossem dirigidas para Estados-membros da CPLP que não foram contemplados na primeira ronda de candidaturas”, explicou.

Por Lusa