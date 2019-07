Encontrado autor da mensagem dentro de garrafa atirada ao mar há 50 anos

19/07/2019 00:22 - Modificado em 19/07/2019 00:22

Na mensagem o remetente descrevia-se como um menino inglês de 13 anos que viajava num navio cruzeiro ao longo da costa sul da Austrália, de Fremantle, no oeste, até Melbourne, no leste.

Cinquenta anos depois de Paul Gilmore atirar a sua mensagem dentro de uma garrafa para o Oceano Índico finalmente teve uma resposta. No entanto, ainda não sabe porque está no mar outra vez. “É fantástico, absolutamente incrível”, exclamou a sua irmã Annie Crossland a rir. “Ele vai-se passar”.

A 17 de novembro de 1969 o então menino de 13 anos estava a viajar de Inglaterra para o outro lado do mundo e largou uma garrafa com uma carta no interior para procurar um amigo por correspondência. Na terça-feira desta semana, esse amigo respondeu-lhe de volta finalmente. Jyah Elliot, de 9 anos, que encontrou a garrafa na praia de Talia, no sul da Austrália e enviou a sua resposta no mesmo dia. “Ele estava tão entusiasmado”, contou a mãe, Carla Elliot, apesar de inicialmente achar que a carta era falsa.

O canal de televisão pública australiano (ABC News – Australian Broadcasting Corporation) conseguiu encontrar Paul através da sua família alargada na Austrália e no Reino Unido. Mas não conseguiram contactar o próprio, tudo porque este está num cruzeiro tal como há 50 anos – desta vez no Mar Báltico.

Na altura “ele mandou cerca de seis garrafas com mensagens, por isso é normal que pelo uma tenha sido encontrada”, recordou a irmã que também se encontrava no cruzeiro.

Na carta, o jovem Paul escrevia a sua futura morada na Austrália para onde iria viver, mas na verdade, o irmão mais novo do remetente explica que mesmo que alguém tentasse responder era pouco provável que conseguissem entrar em contacto porque a família mudou-se para outra morada meses depois de chegar. Os Gilmore viveram na Austrália até 1973.

No entanto, os irmãos de Paul garantiram à ABC News que quando este voltar da sua última viagem Jyah pode esperar resposta à sua carta.

Por Notícias ao Minuto