Dueto Giselle Silva e Vamar Martins no CCM este sábado

19/07/2019 00:05 - Modificado em 19/07/2019 00:05

O Centro Cultural do Mindelo promove no sábado, 20 de julho, o dueto de vozes entre os artistas Giselle Silva e Vamar Martins.

Giselle Silva é uma jovem cantora cabo-verdiana natural da ilha de S. Vicente e que tem na música a sua maior paixão. Para este ano, tem previsto o lançamento do seu primeiro álbum. O trabalho discográfico está, neste momento, em fase de edição.

Ainda criança, Giselle iniciou os estudos musicais com a D. Magui (Margarida Martins), com a qual tinha aulas de canto e flauta de bisel. Também fez parte do grupo coral da D. Magui.

Em 2008, fez uma formação em teatro musical na Wesleyan University, em Connecticut, USA, inserido no programa CCY (Center for Creative Youth), onde aquiriu conhecimentos ligados à área de teatro musical, mudando completamente a sua perspectiva de atuação. De 2016 a 2017 participou do Coral IFMG, em Ouro Preto no estado de Minas Gerais, onde aperfeiçoou as técnicas do canto coral.

Do seu percurso artístico destaca-se o lançamento do single “Nha Nostalgia”, bem como a participação em diversos concertos em São Vicente e, em particular, o seu próprio projeto de performance que deu início em dezembro de 2018.

Vamar Martins, há vários anos emigrado em França, Paris, onde vem construindo uma carreira na música, como artista e professor, encontra-se a passar uma temporada na sua ilha natal, São Vicente.

Filho de Vasco e Margarida Martins, Vamar tem nos genes o talento nato para a música e tem-se destacado em várias salas de espectáculos de França, especialmente na capital parisiense mas também em festivais na Europa.

A crítica estrangeira tem-no descrito como um “virtuoso” da guitarra que navega entre o jazz e o blues, com um toque especial de morna, coladeira e batuque.

O som das ilhas que conquista cada vez mais fãs na Europa e que incluiu nos acordes da sua guitarra.

Além da carreira como guitarrista, Vamar Martins conta no seu currículo com composições musicais para peças de teatro. Foi inclusive responsável pela composição da música da peça “À Espera da Chuva” (2002), uma produção do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo.