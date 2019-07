Treinadores nacionais recebem formação no World Coaches Course

Foto: Inforpress

Terá inicio no dia 22 próximo mais um World Coaches Course, no âmbito do protocolo de cooperação entre a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) e a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O curso será dirigido pelos instrutores holandeses Rob Klein, Johan Neeskens e David Silva e decorrerá nas instalações do Estádio Nacional e conta com a participação de treinadores de todas as regiões desportivas do País, e, desta vez, conta com a presença de quatro treinadoras.

O curso terá duração de 5 dias úteis, com sessões teóricas e práticas e o encerramento está previsto para o dia 26 e contará com a honrosa presença do Burgomestre de Roterdam, que no altura estará de visita à cidade da Praia.

Rob Klein e David Silva estiveram no ultimo World Coaches Course, em Novembro de 2018, e desta vez terão a companhia do antigo internacional holandês e vice campeão do mundo, Johan Neeskens, que foi colega do mítico Johan Cruyff na famosa “Laranja Mecânica”.