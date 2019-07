António Monteiro volta a pedir ao Governo medidas para reverter situação da Cabnave

18/07/2019 23:11 - Modificado em 18/07/2019 23:11

Foto: Inforpress

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, requereu ao Governo, no parlamento, a tomada de medidas para reverter o estado de degradação acelerado dos Estaleiros Navais de Cabo Verde (Cabnave).

António Monteiro, iniciou a sua intervenção assegurando que os jovens de São Vicente querem emprego e tratando-se São Vicente de uma ilha com as infraestruturas mais capacitadas para gerar riquezas, mas acima de tudo para terem condições de garantirem o seu futuro.

O líder da UCID, afirmou que não é a primeira vez que leva esta questão ao parlamento, mas que infelizmente o governo não tem dado uma resposta que gostariam de ter, por se tratar São Vicente de uma ilha onde a economia marítima está no centro das atenções.

“Se a Cabnave continuar a degradar-se como está a acontecer, daqui a pouco ter-se-à dificuldades em falar de navios de médio porte. Com isso haverá mais pessoas no desemprego. Os armadores terão mais problemas para a manutenção dos navios e o país terá menos capacidade de competir com os outros países neste sector na região” esclareceu Monteiro.