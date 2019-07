MPD garante “boas notícias” sobre a Cabnave… brevemente

18/07/2019 23:02 - Modificado em 18/07/2019 23:02

O deputado do Movimento para a Democracia (MPD), eleito pelo circulo de São Vicente, João Gomes, assegurou que o Governo está a trabalhar, garantindo que em breve haverá “boas notícias” sobre a Cabnave.

João Gomes fez estas declaração no parlamento, no âmbito do apelo feito ao Governo pelo presidente da UCID, António Monteiro, sobre a degradação acelerada da Cabnave, sediada no Mindelo. Para João Gomes, o Governo está a trabalhar e garantiu “boas notícias sobre a Cabnave dentro em breve”.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, sobre o apelo feito por António Monteiro, por sua vez, referiu que o Governo tem uma visão “muito clara para a Cabnave”. “Queremos transformar esta empresa num centro de referência de manutenção, reparação e construção de navios” argumentou.

Nesta ótica, o ministro afirmou que o Governo já tem um parceiro identificado e que neste momento vão passar a trabalhar para materializar esta visão.