Qualificação CAN 2021: Camarões, Moçambique e Ruanda no caminho de Cabo Verde

18/07/2019 22:49 - Modificado em 18/07/2019 22:50

Sorteio do CAN 2021, realizado hoje no Cairo (Egito) | Foto: Afrik-Foot

A seleção cabo-verdiana de futebol vai iniciar no próximo mês de Novembro, mais um ciclo de jogos oficiais desta feita, de apuramento para a CAN 2021, que se vai realizar nos Camarões.

O sorteio realizado nesta quinta-feira, no Cairo, capital do Egito, ditou que Cabo Verde, que fazia parte do pote número 2, integrasse o grupo F, juntamente com os Camarões (seleção anfitriã), Moçambique e Ruanda.

Cabo Verde procura marcar presença pela terceira vez (2013 e 2015), em 33 edições do torneio organizado pela confederação Africana de Futebol, depois de ter falhado as duas últimas qualificações para o CAN 2017 e 2019 respetivamente.

Os Tubarões Azuis recorde-se ocupam o lugar 76 do Ranking da FIFA e 16º do continente Africano, isto fruto da caminhada inglória de Cabo Verde, no último apuramento, onde ficou na última posição do grupo L, com apenas cinco pontos.

Durante seis jornadas, 48 seleções divididas por 12 grupos de quatro equipas, vão disputar até 17 de Novembro de 2020, os dois primeiros lugares que dão acesso para o CAN 2021.

Composição dos grupos:

Grupo A: Mali, Guiné, Namíbia, Libéria/Chade;

Grupo B: Burquina-Faso, Uganda, Malawi, Sudão do Sul/Seyschelles;

Grupo C: Gana, África do Sul, Sudão, São Tomé e Príncipe/Ilhas Maurícias;

Grupo D: República Democrática do Congo, Gabão, Angola, Djibouti/Gâmbia;

Grupo E: Marrocos, Mauritânia, República Centro-Africana, Burundi;

Grupo F: Camarões, Cabo Verde, Moçambique, Ruanda;

Grupo G: Egipto, Quénia, Togo, Ilhas Comoros;

Grupo H: Argélia, Zâmbia, Zimbabwe, Botswana;

Grupo I: Senegal, Congo, Guiné-Bissau e Suazilândia;

Grupo J: Tunísia, Líbia, Tânzania, Guiné-Equatorial;

Grupo K: Costa do Marfim, Níger, Madagáscar, Etiópia;

Grupo L: Nigéria, Benim, Serra Leoa e Lesotho.