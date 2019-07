Seleção Nacional de Residentes: Anúncio dos convocados adiado para amanhã, mas estágio inicia-se hoje

18/07/2019 15:48 - Modificado em 18/07/2019 15:48

O estágio da seleção nacional de residentes de Cabo Verde, inicia-se na tarde desta quinta-feira, na cidade da Praia, apesar do adiamento da conferência de imprensa do anuncio oficial da equipa técnica e dos convocados, para esta sexta-feira 19.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o adiamento da conferencia de imprensa, para sexta-feira, deve-se ao atraso do selecionador nacional de residentes, Janito Carvalho, retido na ilha de São Nicolau, onde esteve a acompanhar a Taça Independência, devido a condições meteorológicas.

Conforme a mesma fonte, o selecionador chegará à cidade da Praia, ainda hoje, horas antes do inicio do estágio, que começa por volta das 16 horas, marcado com os habituais exames médicos.

A conferência de imprensa para o anúncio oficial da equipa técnica e convocados, está agendado para amanhã às 11:00, na sede da FCF, na cidade da Praia. O primeiro treino será realizado na tarde do mesmo dia, no Estádio da Várzea.

A primeira das duas partidas frente a Mauritânia, está agendada para 27 de julho, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, enquanto a segunda partida, disputa-se na Mauritânia no próximo 03 de agosto.

O jogo da primeira mão, como sustenta a FCF, será dirigido por um trio de árbitros oriundos da Guiné Bissau, liderado por Júlio da Silva, coadjuvado pelos assistentes Bassafim Firmino e Mane Sadje. O comissário do jogo é o marroquino Jamal Kaaouachi.

O CHAN é o Campeonato Africano das Nações para jogadores residentes e a sua fase final acontece em 2020.