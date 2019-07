Ludmilla, Ceuzany Pires e Djocy Santos confirmadas no Festival Baía das Gatas 2019

18/07/2019 15:33 - Modificado em 18/07/2019 15:34

Ceuzany Pires

A organização da 35ª edição do Festival Baía das Gatas, que se realiza nos dias 09, 10 e 11 de Agosto, confirmou nesta quinta-feira, a presença de mais três artistas: Ludmilla, Ceuzany Pires e Djocy Santos.

Continua a apresentação dos artistas que vão dar brilho a mais uma edição do Festival Baía das Gatas, sendo que hoje foram divulgados os nomes da cantora brasileira Ludmilla, e das cabo-verdianas Ceuzany Pires e Djocy Santos.

Ludmilla cantora e compositora brasileira, popularmente conhecida pelas canções “Cheguei” e “24 horas por dia”. Entre os demais sucessos de Ludmilla, hoje uma das principais representantes do funk carioca no Brasil, estão as faixas “Cantar em Inglês”, “Se eu descobrir”, Fiu Fiu”, “Garota Recalcada” e “Sem Querer”.

Ludmilla

Cezany Pires, cantora mindelense, dispensa apresentações, sendo que logo com 12 anos participou no Festival dos Pequenos Cantores, organizado pela Fundação Infância Feliz, em 2002. Ceuzany Fortes, já fez parte dos grupos Eclipse e Cordas do Sol de Santo Antão. O seu percurso recente fica marcada pelo primeiro álbum a solo intitulado de “Nha Vida” já disponível no mercado.

Djocy Santos, uma cabo-verdiana residente em Amesterdão (Holanda), onde fez parte do grupo Young Livity, uma banda cabo-verdiana popular onde ela atuou como apoio vocal durante dois anos. Já fez atuações como apoio vocal a músicos como Jorge Neto, Zé Carlos e Rui Lima.

Djocy Santos

Neste momento, Djocy Santos e Nuny formaram a sua banda de música contemporânea cabo-verdiana e tradicional incorporando as influencias do seu ambiente europeu. Em novembro de 2017 lançaram o seu primeiro EP “Mulher”.

Estes nomes juntam-se aos de Wet Bed Gang, Loony Johnson, Yasmine, Deejay Télio e Davido.